Abate Milan: contratto in scadenza a giugno per il tecnico della Primavera. TUTTI gli scenari sul suo futuro

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, a giugno scade il contratto di Ignazio Abate con il Milan e occorrerà capire quale direzione prende il suo futuro.

Il tecnico del Milan Primavera gode della grande fiducia di Moncada e D’Ottavio, tra i primi a credere nelle sue capacità di allenatore. La priorità della dirigenza è quella di incontrare molto presto Abate e valutare insieme se ci sono le condizioni per andare avanti e secondo quali modalità. Abate si sente pronto per allenare i grandi e le possibilità non mancano di certo. Una a cui la società è intenzionata a dare vita è quella dell’Under 23.