Mercato Milan, UFFICIALE: Tuchel lascia il Bayern Monaco. C’è la CONFERMA del club bavarese. Ecco i dettagli

Come riportato da Fabrizio Romano su X, il Bayern Monaco ha confermato che Thomas Tuchel, allenatore accostato anche alla panchina del Milan, lascerà il club baverese. Il tecnico tedesco aveva già annunciato la sua decisione nella conferenza stampa pre-partita.

PAROLE – «Questa è la mia ultima conferenza stampa da allenatore del Bayern Monaco. Ci sono stati dei contatti per vedere di continuare insieme ma non abbiamo raggiunto un accordo – e non dirò le ragioni – e dunque la decisione presa a febbraio rimane».