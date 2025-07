Arsenal Milan 1-0, termina con una sconfitta la prima uscita con Allegri in panchina: adesso i calci di rigore. Le ultimissime sui rossoneri

Si è conclusa con la vittoria dell’Arsenal per 1-0 l’amichevole di lusso contro il Milan al National Stadium di Singapore. La rete decisiva è stata messa a segno da Bukayo Saka al 52° minuto, su un preciso assist di Leandro Trossard. Nonostante il risultato finale nei tempi regolamentari, la partita ha avuto una coda inaspettata: le due squadre si sfideranno comunque ai calci di rigore, come da accordi pre-partita.

I Gunners si sono dimostrati padroni del gioco per gran parte dell’incontro. Con un possesso palla superiore e una manovra più fluida, la squadra di Arteta ha mostrato una condizione fisica decisamente migliore rispetto ai rossoneri. Questo divario atletico, comprensibile data la fase della preparazione e le diverse tabelle di lavoro, ha permesso all’Arsenal di imprimere un ritmo più elevato, creando maggiori pericoli e costringendo il Milan a una fase difensiva più accorta.

Il Milan, seppur sconfitto, ha avuto i suoi momenti e ha mostrato sprazzi di buon calcio, specialmente nel primo tempo, quando la difesa ha retto bene agli assalti avversari e Terracciano si è distinto con un’ottima parata. La rete di Saka, seppur frutto di una disattenzione difensiva di Bartesaghi, è stata il culmine di una pressione costante da parte dell’Arsenal.

Ora, nonostante la vittoria in campo, l’attenzione si sposta sui calci di rigore. Questa appendice, già decisa prima del fischio d’inizio, aggiunge un ulteriore elemento di spettacolo e un prezioso banco di prova per i giocatori. Sarà un’opportunità per testare la freddezza dal dischetto e per gli allenatori di valutare la gestione della pressione da parte dei propri uomini. Un esito, quello dei rigori, che non influenzerà il risultato finale del match (visto che l’Arsenal ha già vinto 1-0), ma che offrirà comunque emozioni e spunti tattici in vista degli impegni futuri.