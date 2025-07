Calciomercato Milan, Tare e Allegri non mollano Federico Chiesa: può arrivare davvero a queste condizioni. Le ultimissime notizie

Le indiscrezioni di Tuttosport scuotono il calciomercato: anche il Milan si sarebbe inserito nella corsa per Federico Chiesa. L’esterno italiano, in uscita dal Liverpool dopo essere stato escluso da Arne Slot per la pre-season, rappresenta un’opportunità intrigante per i rossoneri, intenzionati a rafforzare il proprio reparto offensivo.

L’interesse del Diavolo per Chiesa emerge in un contesto di possibili partenze: la dirigenza milanista starebbe valutando la cessione di uno tra Samuel Chukwueze e Noah Okafor per fare spazio e finanziare nuovi innesti. L’arrivo di un giocatore del calibro di Chiesa darebbe un’ulteriore spinta qualitativa agli esterni, aumentando la profondità e le soluzioni tattiche a disposizione dell’allenatore.

La chiave di volta dell’operazione, tuttavia, potrebbe risiedere nella formula del trasferimento. Se il Liverpool dovesse aprire alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto, l’affare diventerebbe concretamente più fattibile per il Milan. Questa opzione permetterebbe ai rossoneri di spalmare l’investimento, valutando al contempo l’inserimento e le prestazioni del giocatore prima di un impegno economico definitivo.

C’è però un altro nodo da sciogliere: le pretese economiche di Federico Chiesa. Il suo ingaggio attuale al Liverpool potrebbe rappresentare un ostacolo significativo per le casse milaniste. Affinché il trasferimento si concretizzi, sarà fondamentale che il giocatore sia disposto a rivedere le proprie richieste, adattandole alla politica di ingaggi del Milan.

L’eventuale arrivo di Chiesa rappresenterebbe un colpo importante per il Milan, che acquisirebbe un esterno di livello internazionale, capace di garantire gol, assist e qualità. La trattativa è complessa e dipenderà da diversi fattori, ma la possibilità di vedere Federico Chiesa vestire la maglia rossonera è ora più concreta che mai.