Pellegrino Milan: l’argentino tornerà dal prestito alla Salernitana. Svelato il PIANO dei rossoneri per il futuro. Ecco i dettagli

Ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Marco Pellegrino che, dopo il prestito alla Salernitana, rientrerà al Milan.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il difensore argentino non verrà riscatto dal club campano e farà così ritorno alla base. L’ex Platense però non è assolutamente nei piani dei rossoneri e per questo motivo partirà ancora in estate, con la dirigenza rossonera che è già al lavoro.