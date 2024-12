Stalmach Milan, il “nuovo Tonali” è in rampa di lancio: per Fonseca è pronto per la prima squadra dopo essere stato aggregato al Milan Futuro

Tra i giovani talenti del settore giovanile del Milan che Fonseca sta studiando e monitorando c’è pure Stalmach. In base a quanto riportato da calciomercato.com, infatti, il classe 2005 è in rampa di lancio per approdare in prima squadra, visto che l’allenatore lo ritiene pronto per il grande salto.

Arrivato dal Gornik Zabrze due anni fa, Stalmach dopo una bella partenza nel Milan Primavera ha avuto qualche difficoltà, ma poi ha ricominciato a fare la differenza e da un mese Bonera lo ha aggregato al Milan Futuro. Col Campobasso è arrivato il primo gol da professionista per quello che, per caratteristiche (centrocampista dinamico di quantità e qualità), viene definito come il “nuovo Tonali“. E chissà che a breve Fonseca non possa chiamarlo nel Milan dei grandi…