Calciomercato Milan, già DEFINITO il futuro di Lazetic: ecco cosa filtra in vista dell’estate dopo il prestito al Fortuna Sittard

In ottica calciomercato Milan ritorna il nome di Marko Lazetic, con il futuro del serbo che sarà lontano dal Fortuna Sittard, dove ha giocato pochissimo (solo 8 presenze).

Come riportato da calciomercato.com, l’attaccante dunque farà ritorno al Milan in attesa che per lui il club rossonero trovi una nuova destinazione, magari a titolo definitivo. Moncada e tutta la dirigenza rossonera sono già al lavoro.