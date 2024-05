Calciomercato Milan, Palladino consiglia DUE suoi giocatori: «Sono pronti per il salto». Le parole su Di Gregorio e Colpani

L’allenatore del Monza Palladino ha parlato in conferenza stampa analizzando anche il futuro di due obiettivi del calciomercato Milan, Di Gregorio e Colpani.

PAROLE – «Parlo con tutti, le scelte di Di Gregorio e Colpani dipenderanno da loro. Hanno fatto grandi cose. Se mi chiedete se sono pronti per il salto vi dico di sì».

SU MALDINI – «Soddisfatto di ciò che hanno dato i calciatori arrivati a gennaio? Credo vadano fatti i complimenti alla società per come ha operato a gennaio. Tutti gli innesti sono stati funzionali: da Djuric a Maldini fino a Zerbin. Sono contento perché mi hanno messo in condizione di lavorare bene. Djuric soprattutto ci ha dato una grandissima mano».