De Zerbi Milan, quotazioni in risalita! Così può superare Conceicao nel rush finale che la società rossonera farà per la panchina

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport non sembra avere particolari dubbi: sono in forte risalita in questi giorni le quotazioni di Roberto De Zerbi come possibile sostituto di Pioli sulla panchina del Milan.

Il Diavolo ha sondato il terreno con l’allenatore, legato al Brighton da una clausola da 14 milioni, subito dopo il dietrofront su Lopetegui. Il suo profilo convince perchè ricalca l’identikit tracciato dalla società e perchè è nome molto gradito ai tifosi.