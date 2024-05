Buongiorno Milan, riparte l’ASSALTO! Incontri ripetuti con l’agente: tutte le novità

Buongiorno Milan, riparte l’ASSALTO! Incontri ripetuti con l’agente del difensore del Torino: tutte le novità

Questa mattina Tuttosport ha dedicato un ampio approfondimento ad Alessandro Buongiorno, uno dei nomi presenti nella lista dei dirigenti del Milan per rinforzare la difesa nel corso dell’estate.

Dopo il tentativo dello scorso inverno il club rossonero è pronto a tornare alla carica per il centrale del Toro. Stando a quanto si apprende ci sarebbero stati in questi giorni nuovi ripetuti incontri tra l’agente del giocatore e i vertici milanisti. Due gli ostacoli da superare: la concorrenza (Inter in pole) e il prezzo (Cairo è salito ora a 45 milioni).