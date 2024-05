Conceicao Milan, avvenuto l’incontro con Villas Boas: entrambi sorridono! Cosa filtra – FOTO

Conceicao Milan, avvenuto l’incontro con Villas Boas: entrambi sorridono! Cosa filtra sul futuro del tecnico portoghese – FOTO

Il nome di Sergio Conceicao resta tra i più caldi per la panchina del Milan. Il tecnico è ancora impegnato con il Porto, con il quale ha recentemente prolungato fino al 2028. Tuttavia, l’arrivo di Villas Boas in presidenza potrebbe cambiare totalmente gli scenari, con l’allenatore che potrebbe veder annullato il contratto senza che il club debba pagare un indennizzo al tecnico. Il quotidiano Record racconta come il presidente del Porto abbia incontrato in mattinata l’allenatore, assieme a Andoni Zubizarreta e Pereira da Costa, futuri direttore sportivo e CFO del club, al centro d’allenamento.

Queste le foto pubblicate sui canali social ufficiali del club portoghese, che ritraggono Conceicao e Villas Boas, entrambi sorridenti. Secondo il quotidiano portoghese, tuttavia, una vera e propria resa dei conti avverrà solamente tra qualche giorno.