Assogna elogia Pioli: «È più maturo, ora lo vedo padrone della situazione»

Paolo Assogna intervenuto a Casa dello Sport su Sky Sport, ha dato la sua opinione sul lavoro di Pioli al Milan. Le sue parole:

«A me sembra che come i calciatori anche gli allenatori abbiano una parabola e arrivano ad un certo momento in cui maturano in maniera definitiva. Abbiamo potuto in questi anni apprezzare il lavoro di Pioli in tanti club, in particolare alla Lazio e alla Fiorentina avevamo visto che aveva conoscenze idee, sapeva mettere la squadra in campo in maniera creativa, aveva un approccio estramemente emotivo con il suo lavoro, con i risultati, con i condizionamenti esterni, adesso lo vedo molto più maturo e questo ci conferma non tutti noi abbiamo gli stessi tempi nell’arrivare ad una certo tipo di maturità. Pioli magari ci ha messo un pochino di più, ora lo vedo padrone della situazione».