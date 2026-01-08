Allegri a Dazn: «Bisogna vedere il positivo di questo pareggio. Siamo troppo frettolosi in avanti. Su Leao dico…»

Allegri al termine del match ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN per commentare la sfida tra Milan e Genoa

Massimiliano Allegri, al termine di Milan-Genoa, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita andata in scena a San Siro. Queste le sue parole:

Sul pareggio: «Bisogna vedere il positivo di questa partita. Giocavano uomo a uomo, correvano molto. Abbiamo avuto delle situazioni favorevoli, poi abbiamo preso gol. La cosa su cui dobbiamo lavorare e maturare sta nel fatto che nel corso del campionato ci sono partite del genere. Bisognava avere pazienza, costruendo azioni importanti e senza esporci a contropiedi che ci hanno fatto rischiare. Siamo stati molto equilibrati nelle ultime due partite, stasera abbiamo avuto poca pazienza».

Sul gol subito: «Venivamo da una palla persa in avanti. Ogni tanto abbiamo troppa fretta quando siamo in avanti. Se non fai gol non devi prendere gol. Ci vuole un po’ più di pazienza».

Sul momento della squadra: «Un momento importante, un momento difficile con partite altrettanto difficili. Dispiace non aver vinto oggi in casa, abbiamo tirato spesso in porta e siamo stati anche fortunati alla fine. Ora ci prepareremo per la partita di Firenze, vedremo di fare le scelte giuste».

Su Leao: «Ha avuto due o tre situazione a campo aperto, ma in questo momento non sta benissimo. Alla fine ha pareggiato ed è stato dentro la partita».