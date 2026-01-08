Milan Genoa LIVE: sintesi, cronaca, risultato e moviola del match

Milan Genoa: sintesi, cronaca, risultato del match valido per la diciannovesima giornata di Serie A in programma alle 20:45

Il Milan di Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri affronta il Genoa nella diciannovesima giornata di Serie A 2025-2026. Gara in programma alle 20:45.

Milan Genoa: sintesi e moviola

75′- Ancora Pulisic prova a rendersi protagonista: l’attaccante rossonero arriva su un cross dalla sinistra ma il suo colpo di testa non impensierisce Leali.

59′- Annullato il gol del Milan. L’arbitro decreta un fallo di mano di Pulisic al momento del tiro. Si torna sullo 0-1.

57′- Gooool del Milan! Bartesaghi crossa da calcio d’angolo, Gabbia spizza e Pulisic è decisivo nella deviazione in porta! 1-1 e rossoneri che trovano il pareggio!

45′- Si ricomincia! Inizia il secondo tempo fra Milan e Genoa!

Finisce qui il primo tempo fra Milan e Genoa.

35′- Che occasione per il Milan! Fofana si ritrova a pochi metri dalla porta dopo una lunga azione ma scivola proprio prima di ribadire in rete!

28′- Gol del Genoa. Colombo si trova al posto giusto al momento giusto e ribadisce in rete un preciso cross di Malinovskyi. 0-1 e rossoneri in svantaggio.

17′- I giocatori del Genoa chiedono a gran voce un calcio di rigore dopo un contatto tra Pavlovic e Colombo, ma per l’arbitro non c’è nulla e lascia giocare.

6′- Prima grande occasione per il Milan! Bartesaghi trova Gabbia con un cross dalla destra ma il tiro del difensore si infrange sulla traversa!

1′- Si comincia! Inizia il match tra Milan e Genoa!

Milan-Genoa 0-1: risultato e tabellino

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leão. A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Ricci; Castiello, Füllkrug. All.: Allegri.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martín; Vitinha, Colombo. A disp.: Lysionok, Sommariva; Otoa, Sabelli; Cuenca, Ellertsson, Fini, Masini, Stanciu, Venturino; Ekhator, Nuredini. All.: De Rossi.

Milan Genoa: il pre-partita