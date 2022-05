Intervenuto ai microfoni di Dazn, Alessandro Alciato ha parlato del momento di Tonali. Queste le sue parole

«Un Tonali così decisivo non me lo aspettavo. La prima volta che è stato convocato in nazionale disse che aveva il carattere di Gattuso e questo lo sta dimostrando. Ha un margine di crescita enorme»