Zaccheroni: «Nessuno fa calcio in Europa come il Milan»

Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan, è intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. Le sue parole sui rossoneri:

«Pioli ha allenato grandi squadre, si vede che ha la squadra in mano. I giocatori lo seguono, gli vogliono bene. Ogni volta che interviene cambia in positivo, sta facendo ruotare tutti i giocatori. Non ho visto in Europa una squadra che pratica un calcio come il Milan di Pioli. Il Milan gioca molto centrale, non usa più le fasce. Non è un caso che i due gol contro l’Atalanta siano venuti per due penetrazioni centrali»