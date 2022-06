Zaccardo: «Milan? Devono comprare giocatori funzionali al progetto»

L’ex calciatore Christian Zaccardo, ospite dei microfoni di TMW ha parlato di vari temi tra cui il Milan. Ecco cosa ha detto

«Sono simpatizzante milanista, avendoci anche giocato, sono felice che siano tornati ad alti livelli. Maldini e Massara hanno fatto grandi cose ma i tifosi si aspettano sempre di più e credo debbano comprare giocatori funzionali al progetto»

DYBALA – «Sono esterno alla cosa, ne sapete più voi. E’ un giocatore molto importante, avrà diverse offerte e non so chi la spunterà. Ci sono tanti aspetti da considerare, leggerò TMW per sapere dove andrà»