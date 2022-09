Vranckx: «Un grande onore essere stato allenato da Van Bommel»

Aster Vranckx, intervenuto in conferenza stampa, ha sottolineato la grande gioia per essere stato allenato dall’ex Milan Van Bommel

Durante la conferenza stampa di presentazione odierna, Aster Vranckx ha parlato così di Van Bommel:

«Con Van Bommel è stata una grande esperienza, ho imparato molto e mi ha dato ottimi consigli. Mi è stato sempre vicino, è stato un onore per me averlo come allenatore».

