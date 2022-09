Conferenza stampa Vranckx: la presentazione del nuovo centrocampista rossonera

Alle 14 andrà in scena la conferenza stampa di presentazione di Aster Vranckx, nuovo centrocampista rossonero

Il Milan ha sempre rappresentato un grande club, ci ho sempre voluto giocare. Ora che ci sono voglio fare di tutto per avere un ruolo importante qui.

Con Van Bommel è stata una grande esperienza, ho imparato molto e mi ha dato ottimi consigli. Mi è stato sempre vicino, è stato un onore per me averlo come allenatore.

Sono stati momenti molto difficili ieri sera, ho corso e dato il mio meglio per cercare di aiutare la squadra a non prendere gol. Per me è stata una grande emozione

Moussa Dembelé l’ho sempre ammirato e rispettato, è il mio modello.

La conversazioni di ieri riguardava questioni tattiche che devono rimanere tra me e lui, in generale mi sta dando tanti consigli per farmi inserire al meglio nell’impianto di gioco

Per me è un grande piacere far parte della squadra Campione d’Italia e con una grande storia alle spalle. Le strutture qui sono fantastiche e ti motivano ancora di più a dare il massimo

Sì, prima di venire qui ho parlato con Saelemaekers, Origi e De Ketelaere. Mi hanno detto ottime cose, ma avevo già giocato con loro.

Innanzitutto io sono un centrocampista, se devo scegliere preferisco una posizione più offensiva ma anche per la parte difensiva mi sento assolutamente pronto

Il fatto che qui ci siano tanti giovani talenti che stanno crescendo bene e che giocano la Champions League è stata una ragione in più per scegliere di venire qui

Penso di essere venuto qua con la determinazione e la voglia di dimostrare quello che so fare. Mi sento pronto.

Come ho detto, ieri siamo rimasti compatti con l’obiettivo di non concedere gol alla Sampdoria. Sono entrato con questo in mente focalizzandomi sul fatto di non subire il pareggio.

Devo lavorare tutti i giorni in allenamento e poi far vedere il mio meglio quando avrò la possibilità di giocare