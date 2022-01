Reggia: «Gap Milan Inter dopo il mercato? Ecco come la penso»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vittorio Reggia intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul mercato delle milanesi e un possibile gap cretosi tra le due squadre. Le sue parole:

MERCATO MILANESI – «Onestamente in questo preciso momento ti direi di no. Gosens non sarà disponibile nell’immediato, penso che Caicedo non sposti gli equilibri. Il gap c’era, c’è, il Milan avrebbe dovuto fare qualcosa di importante per colmarlo, però va anche detto che non ha mai potuto puntare sull’organico al completo. Le valutazioni che ha fatto il Milan sono in base al recupero delle forze che ci sono già in organico piuttosto che andare a fare delle spese che avrebbero portato a poco»