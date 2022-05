La prossima stagione verdrà una mezza rivoluzione in una estate da valzer delle panchine. Tre ex Milan protagonisti

La prossima stagione verdrà una mezza rivoluzione in una estate da valzer delle panchine. Tre ex Milan protagonisti

Come riportato da Calciomercato.com Andrea Pirlo, con l’ex Udinese Luca Gotti come principale alternativa, potrebbe prendere il posto di Thiago Motta sulla panchina dello Spezia. Altri due ex rossoneri si contendono la panchina della Cremonese: si tratta di Pippo Inzaghi e Rino Gattuso.