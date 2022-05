Ultime Notizie Serie A: Tonali uomo scudetto, Barella da rosso

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

16.00 – Bergonzi su Barella – «Simulazione ridicola, si meritava l’espulsione»: così l’ex arbitro, Bergonzi, sull’episodio del centrocampista dell’Inter nell’ultimo turno. Le parole

14.45 – Il Milan vince il titolo se… – Comincia il conto alla rovescia per il titolo ai rossoneri: la squadra di Pioli può diventare campione d’Italia già domenica prossima. Le combinazioni

13.00 – Sconcerti choc – «L’Inter ha un solo nero, il Milan ne ha sei tecnici e più potenti»: così il noto giornalista, con le sue parole destinate a scatenare le polemiche. Le dichiarazioni

11.15 – Ansia Immobile – L’attaccante della Lazio si ferma per un problema fisico, Sarri in apprensione in vista del prossimo appuntamento contro la Juventus. Le condizioni

9.30 – Cremonese, Braida: «Nel calcio ci sono le sorprese. Milan? Certi amori non finiscono» – Le parole del direttore sportivo grigiorosso. Le parole

9.00 – Napoli, tra Ospina e Meret spunta il nome di Musso – L’argentino è l’obiettivo per la porta degli azzurri. La notizia