Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

9.30 – Osimhen, one man show per far sognare i tifosi – Il nigeriano è diventato l’erore di Napoli. La notizia

9.10 – Juventus, tensione nello spogliatoio – La ricostruzione sulla vicenda Allegri-Dybala. La notizia

8.20 – Elezione Lega 2018, chiesta l’archiviazione per Malagò e Micchiché – Il fatto riguarda l’elezione del Presidente della Lega del 2018. La notizia

8.00 – Inter, ritmo retrocessione: basterà la sosta per ritrovarsi? – L’Inter frena ancora e ora rischia di allontanarsi dalla vetta. L’editoriale