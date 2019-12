Tuttosport: “Ibra cambia il Milan. Capello garantisce per Zlatan”

Tuttosport Domenica 29 Dicembre, in taglio alto lo svedese che in qualche modo inizia a modificare le strategie tattiche di Pioli

Tuttosport, si avvicina il giorno dello sbarco per Ibrahimovic, intanto si ragiona su quali potrebbero essere le mosse di Pioli in relazione ai suoi attaccanti. Capello sostiene a pieno l’operazione.

CAMBIA IL MILAN- “Ibra cambia il Milan. Capello garantisce per Zlatan: «La squadra aveva bisogno come il pane di uno con il suo carisma. L’età non va in campo»”. Capello non molto tempo fa aveva raccontato alcuni aneddoti su Ibra al club di Sky.