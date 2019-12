Ibra, numero uno come quello della maglia e del giorno del suo sbarco

Ibra in Italia a partire dal primo Gennaio, da lì in poi ogni giorno potrebbe essere buono, il numero di maglia invece potrebbe essere l’uno

Ibra sarà in Italia probabilmente il primo di Gennaio, oppure il 2, sicuramente non riuscirà ad essere presente alla ripresa degli allenamenti in programma dopodomani, giorno 30. Al momento si trova ancora in Svezia, a casa sua, dove sta sbrigando le ultime pratiche per il trasloco.

BUROCRAZIA NUMERICA- Archiviate le questioni contrattuali si parla ora del numero di maglia, la 9 e la 11 sono già in possesso di Piatek e Borini e anche nel caso in cui uno dei due dovesse essere ceduto non libererebbe il numero, dato che se già utilizzato in campionato non può essere preso da altri giocatori.

SUGGESTIONE UNO- Rimane la numero 1 in qualità di suggestione, maglia che ovviamente sarebbe rappresentativa di ciò che Zlatan diventerebbe improvvisamente per la squadra. A buon intenditor…