Trevisani: «De Ketelaere? È un fenomeno

Intervenuto dagli studi Mediaset, Riccardo Trevisani ha parlato di Charles De Ketelaere. Ecco cosa ha detto:

«De Ketelaere qui non lo conosciamo tanto bene, ma è un fenomeno. E’ un giocatore che il Milan lo sposta in avanti e anche di parecchio, quindi anche il Milan mette un tassello importante. Credo serva un centrocampista, ma nel complesso stiamo per assistere ad un altro campionato bellissimo ed equilibratissimo»