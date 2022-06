Trentalange: «L’obiettivo di un arbitro è portare il senso di giustizia»

Da oggi su Dazn è disponibile Fino all’Ultimo Secondo docu-serie sull’ultima Serie A nei vari episodi ha parlato anche

«L’obiettivo di ogni arbitro è quello di non sbagliare e quindi quello di riportare sul terreno di gioco il senso di giustizia altrimenti gli arroganti, i presuntuosi i violenti prenderebbero il pallone lo porterebbero oltre la linea di porta dicendo ‘1-0 per me adesso decido io. Grazie all’arbitro tutti se la possono giocare alla pari. Questi sono valori universali che il Var sublima»