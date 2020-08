Tonali ha detto sì al Milan: il lodigiano ha sempre preferito i rossoneri

L’accelerata del Milan per Tonali si basa anche sulla volontà del giocatore di vestire il rossonero nella prossima stagione

Tonali ha detto sì al trasferimento in rossonero: il fantasista di Lodi è un tifoso milanista sin da bambino e, anche quando l’Inter era in netto vantaggio, non ha mai nascosto la propria fede calcistica per il Milan.

Anche per questo motivo nelle ultime ore Paolo Maldini e Massimo Cellino stanno trattando il trasferimento di Tonali al Milan orchestrata con la formula del prestito oneroso da 10 milioni con diritto di riscatto tra i 25 e i 30.