Modric dopo il derby a CBS: «Vittoria incredibile. Sono rimasto perché mi sento amato e apprezzato»

Modric dopo il derby a CBS Sports Golazo ha spiegato i motivi della sua permanenza a Milanello dopo la stagione scorsa. Poi le parole sul match

Il Milan si è preso il derby contro l’Inter, imponendosi per 3-1 a San Siro al termine di una prestazione che Luka Modric ha definito tra le migliori disputate dalla squadra in questa stagione. Il centrocampista croato, intervistato da CBS Sports Golazo al termine della partita, ha sottolineato la reazione dopo la sconfitta contro il Bologna e l’importanza del successo nella stracittadina.

LA VITTORIA NEL DERBY – «Una vittoria incredibile, una prestazione incredibile fin dal primo minuto. Credo che questa sia stata forse la nostra migliore partita della stagione. Nel complesso, abbiamo meritato la vittoria e siamo davvero contenti dopo il risultato deludente di metà settimana contro il Bologna».

LA RISPOSTA ALLA SCONFITTA – «Bisogna essere positivi. Non ci si può lamentare troppo dell’ultima partita perché si sa che quella successiva è vicina. È una partita importante e non c’è occasione migliore per mettersi alla prova contro l’Inter, e noi l’abbiamo fatto. Purtroppo, se vogliamo fare qualcosa di importante, non possiamo permetterci di perdere partite come quella di Bologna».

IL PERCORSO DI CRESCITA – «Stiamo crescendo come squadra, ci sono nuove idee di gioco. A volte ci saranno alti e bassi, ma dobbiamo cercare di ridurre al minimo questi ultimi se vogliamo vincere dei titoli».

L’ATMOSFERA DI SAN SIRO – «È stata incredibile. Da quando sono arrivato qui, l’atmosfera è sempre stata fantastica, in ogni partita, ma soprattutto in partite come i derby. Stasera, fin dal riscaldamento, sono stati incredibili e questo tipo di atmosfera ti aiuta a vincere ancora di più».

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LA DECISIONE DI RESTARE IN ROSSONERO – «Sto bene al Milan, qui mi sento amato e apprezzato. Ho parlato con il club e con il nuovo allenatore e sono voluto restare perché sto bene qui, amo questo gioco e mi diverto. Sono rimasto per aiutare la squadra e i più giovani a crescere».

Le parole rilasciate da Modric a CBS Sports Golazo raccontano quindi non soltanto la soddisfazione per il derby, ma anche il legame costruito dal centrocampista con il Milan. La vittoria sull’Inter ha inoltre rappresentato una risposta immediata dopo il passo falso contro il Bologna e un’importante conferma nel percorso di crescita della squadra.