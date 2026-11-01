Moviola Milan Inter, i quotidiani divisi nel giudizio a Guida: una insufficenza, dubbi sulla punizione del tris rossonero

Moviola Milan Inter, i quotidiani divisi nel giudizio a Guida che prende 5 dal Corriere dello Sport. Pesa nel giudizio finale il calcio di punizione segnato da Moreira

Il Milan ha conquistato il Derby contro l’Inter con il risultato di 3-1, ma la sfida di San Siro è stata caratterizzata anche da alcuni episodi arbitrali discussi, come riportato dalla nostra redazione. La direzione di Marco Guida è stata analizzata dai principali quotidiani sportivi, che hanno espresso valutazioni differenti sul suo operato.

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Milan-Inter, il rigore su Gila divide solo per la decisione iniziale

L’episodio più evidente riguarda il calcio di rigore inizialmente assegnato all’Inter per un presunto fallo di mano di Gila. Dopo la revisione al VAR, Guida ha cambiato decisione: il difensore del Milan aveva colpito il pallone con il petto.

Su questo episodio i quotidiani sono sostanzialmente concordi nel ritenere corretta la decisione finale. Il Corriere dello Sport ha sottolineato come il VAR abbia salvato l’arbitro, mentre la Gazzetta dello Sport ha parlato di un errore poi correttamente sanato dall’OFR.

Il contatto Thuram-De Winter e la punizione del 3-1

Più discussa è la gestione del contatto tra Thuram e De Winter nel primo tempo. Il Corriere dello Sport ha evidenziato una possibile incoerenza rispetto alla successiva punizione concessa al Milan per il contatto tra Barella e Musah, dalla quale è nato il definitivo 3-1 di Moreira.

La Gazzetta, invece, ha giudicato corretta la punizione, ritenendo che Barella abbia utilizzato le mani per fermare Musah al limite dell’area. Per il quotidiano, il contatto Thuram-De Winter non era invece sufficiente per concedere un calcio di rigore.

Guida, i voti dei quotidiani

Le differenti valutazioni emergono soprattutto nei voti finali. Il Corriere dello Sport ha assegnato a Guida 5, giudicando particolarmente negativamente la poca coerenza nella gestione degli episodi.

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Tuttosport ha invece dato 6 all’arbitro, sottolineando come abbia complessivamente fischiato il giusto ma sia stato corretto dal VAR sul rigore concesso all’Inter.

Anche la Gazzetta dello Sport ha assegnato 6 a Guida, definendo la sua partita nel complesso ben gestita, nonostante l’errore sul rigore poi cancellato grazie all’intervento del VAR.

Il bilancio della moviola è quindi chiaro: 5 per il Corriere dello Sport, 6 per Tuttosport e 6 per la Gazzetta dello Sport.