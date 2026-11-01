La vittoria nel derby vale due giorni di riposo al Milan, poi testa al Ferencvaros

La vittoria nel derby vale due giorni di riposo al Milan. Amorim ha infatti deciso di fermare la squadra dopo il 3-1 all’Inter in vista della gara di Europa League

Dopo la grande vittoria per 3-1 contro l’Inter nel Derby, il Milan può finalmente staccare la spina. Ruben Amorim ha infatti concesso due giorni di riposo alla squadra, permettendo ai rossoneri di recuperare ulteriormente in un periodo intenso e ricco di impegni ravvicinati.

Milan, martedì si torna a Milanello

La ripresa degli allenamenti è fissata dunque per martedì, quando il gruppo tornerà a Milanello per iniziare la preparazione della prossima sfida.

Il calendario, infatti, non concede troppo tempo al Milan: giovedì alle 18.45 i rossoneri saranno nuovamente in campo a San Siro contro il Ferencvaros, nella quarta giornata della League Phase di Europa League.

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Due giorni di pausa, dunque, prima di ripartire con un nuovo ciclo di lavoro. La priorità di Amorim sarà recuperare energie e preparare al meglio la squadra in vista dell’impegno europeo.

Amorim prepara il turnover

Proprio per via dei diversi imepgni ravvicinati, secondo la Gazzetta dello Sport Amorim dovrebbe concedere spazio a diversi giocatori meno utilizzati. La prima certezza riguarda la porta: Mike Maignan sarà assente per squalifica e toccherà a Lorenzo Torriani partire dal primo minuto.

In difesa potrebbero trovare spazio Estupinan o Bartesaghi sulla sinistra, mentre Filippo Terracciano potrebbe essere impiegato sulla fascia opposta.

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Jashari, Hutchinson e Cisse verso una maglia da titolare

A centrocampo dovrebbe tornare dal primo minuto Jashari, mentre sulla trequarti sono attesi Hutchinson e Cisse. Possibile occasione anche per Francesco Camarda, che ha già iniziato da titolare in Europa League nella trasferta contro il Salisburgo.

Il Milan, dunque, ripartirà martedì con l’obiettivo di trasformare l’entusiasmo del derby in nuova energia per una sfida europea che può rivelarsi decisiva per il percorso nella competizione.