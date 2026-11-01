Rabiot gol e rinnovo, per festeggiare il Milan vuole chiudere l’accordo: tra cifre, durata e bonus, tutti i dettagli!

Rabiot ha segnato il gol del momentaneo 2-0 nel derby contro l’Inter, il Milan vuole accelerare i tempi per chiudere il rinnovo del francese

L’eco delle celebrazioni per la vittoria nel derby contro l’Inter risuona ancora a San Siro, ma la dirigenza del Milan guarda già al futuro a lungo termine. Il grande protagonista della stracittadina, Adrien Rabiot, fresco del gol che ha impreziosito il trionfo rossonero, è sempre più vicino a legare a doppio filo il proprio destino a quello del club di via Aldo Rossi.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, la trattativa per il rinnovo di contratto del centrocampista francese si trova ormai nelle fasi conclusive. Per Rabiot è pronto un prolungamento con scadenza fissata nel 2030. L’accordo economico prevede un sostanzioso adeguamento d’ingaggio, che salirà a 6 milioni di euro netti a stagione più una ricca serie di bonus legati ai traguardi individuali e di squadra. Inoltre, nell’intesa finale potrebbe essere inserita anche un’opzione per estendere ulteriormente la durata fino al 2031.

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Questa mossa strategica nasce direttamente dai vertici societari. Rabiot è infatti considerato un elemento assolutamente intoccabile dal proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, conquistato dalle prestazioni sul campo e dalla straordinaria leadership dimostrata dal francese nello scacchiere di mister Amorim.

Il centrocampista, approdato in rossonero tra lo scetticismo iniziale di una parte della critica, si è rapidamente trasformato nel motore immobile del centrocampo milanista. Capace di abbinare quantità, inserimenti offensivi e gol pesantissimi come quello messo a segno nel derby, il numero 8 rossonero incarna perfettamente la figura del leader carismatico. Con il rinnovo all’orizzonte, Cardinale e la dirigenza lanciano un segnale fortissimo al campionato: il Milan del futuro vuole continuare a vincere con Rabiot al centro del progetto.