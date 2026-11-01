Maignan decisivo nel derby, la parata su Spence più di un gol: i numeri della sua partita

Maignan con una super partita contribuisce alla vittoria del derby! I numeri del match giocato dal Capitano parlano chiaro

Certe partite non si vincono soltanto con i gol, ma con gli episodi che cambiano il corso della storia. Nel trionfo per 3-1 del Milan contro l’Inter, l’eroe silenzioso ma decisivo risponde al nome di Mike Maignan. Il portiere francese è stato l’assoluto protagonista di una notte da incorniciare, firmando la vittoria con un intervento che ha evitato il peggio e fatto pendere l’inerzia del match dalla parte rossonera.

Il momento chiave della sfida si è consumato nel secondo tempo, quando il risultato era ancora in bilico sul 2-1. Con un riflesso felino straordinario, Maignan ha neutralizzato a botta sicura un tiro ravvicinato di Spence, sventando il possibile e temutissimo 2-2 che avrebbe potuto ribaltare l’inerzia psicologica del derby. Una parata da fuoriclasse assoluto, pesantissima nell’economia della gara, che ha letteralmente tenuto a galla i suoi compagni nel momento di massima pressione nerazzurra.

à

Scampato il pericolo, la legge del calcio ha colpito pochi minuti dopo: sul ribaltamento di fronte, è arrivato il sigillo di Moreira a firmare il definitivo 3-1, chiudendo virtualmente i conti e certificando il trionfo milanista.

Una prestazione monumentale, quella del numero uno francese, confermata da una statistica da vero muro difensivo: ben 7 parate totali, 3 decisive all’interno dell’area di rigore e un valore di 0,64 gol evitati. A completare una prova di leadership totale e sicurezza encomiabile ci sono anche 3 prese alte impeccabili, 1 respinta di puro pugno e 1 uscita alta perfettamente riuscita.

Nel turbinio di emozioni di una stracittadina spettacolare, il Milan festeggia i tre punti, ma sa bene di dover ringraziare soprattutto i guantoni di Maignan. Quando la posta in palio scotta, i campioni salgono in cattedra. E “Magic Mike” ha dimostrato ancora una volta di essere insostituibile.