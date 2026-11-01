Milan Inter ancora a tinte rossonere, sono quattro vittorie di fila: è successo solo altre poche volte nella storia!

Milan Inter 3-1 è la quarta vittoria di fila in un derby per il Diavolo: un risultato a suo modo storico per il club rossonero…

Una notte da ricordare per i colori rossoneri. Nel segno della tradizione e della modernità, il Milan si aggiudica il derby della Madonnina con un netto e meritato 3-1, stendendo i cugini nerazzurri grazie a una prestazione corale di altissimo spessore tecnico e caratteriale.

A sbloccare la contesa ci ha pensato il solito, decisivo Christian Pulisic, abile a capitalizzare al meglio la spinta offensiva iniziale del Diavolo. L’Inter ha provato a reagire nella ripresa, trovando il momentaneo pareggio, ma la squadra di casa non ha sbandato. Ci ha pensato prima Adrien Rabiot – vero e proprio metronomo e trascinatore della mediana rossonera – a riportare avanti i suoi con una rete di pregevole fattura, e poi il giovane Moreira a chiudere definitivamente i conti nel finale, firmando il definitivo tris che ha fatto esplodere di gioia la curva sud di San Siro.

Oltre ai tre punti fondamentali per la classifica e per l’entusiasmo della piazza, questo successo assume contorni leggendari. Come sottolineato dai dati statistici di Opta Paolo, infatti, il Milan è riuscito a vincere quattro derby consecutivi contro l’Inter in tutte le competizioni.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Un traguardo statistico d’élite, raggiunto finora soltanto altre tre volte nella lunghissima e gloriosa storia del club: in precedenza era accaduto nel 1972-1973, tra il 1946 e il 1948 (striscia di sei) e, in un lontanissimo passato, tra il 1911 e il 1913 (altri sei successi di fila).

Gli uomini guidati da Rúben Amorim scrivono così una nuova pagina dorata nel libro dei confronti stracittadini. La città, almeno per una notte, si tinge inequivocabilmente di rossonero. La rincorsa ai vertici passa da serate come questa: il Diavolo c’è, ruggisce e continua a fare la storia.