Rabiot is on fire, il francese non si ferma e segna anche nel derby: una striscia da paura per il centrocampista

Rabiot che segna anche nel derby vinto 3-1 dal Milan di Ruben Amorim: la statistica opta che incensa il centrocampista francese

Il 3-1 rifilato all’Inter porta la firma inconfondibile di Adrien Rabiot. Non solo il gol che ha impreziosito la sua prestazione nel derby, ma l’ennesima prova di una continuità straordinaria che sta trascinando i rossoneri. Con 4 reti e 2 assist nelle ultime uscite, il centrocampista francese si è preso la squadra sulle spalle, confermandosi il vero e proprio gioiello tattico a disposizione di mister Rúben Amorim.

Ma a rendere ancora più eccezionale il rendimento dell’ex Juventus sono i numeri certificati da Opta Paolo. Rabiot è ufficialmente entrato nella storia recente del club: è infatti soltanto il terzo centrocampista del Milan a riuscire a partecipare ad almeno un gol per cinque partite consecutive in Serie A, da quando il campionato è tornato a 20 squadre nella stagione 2004/05.

Un club d’élite straordinario, in cui il francese affianca due mostri sacri del recente passato rossonero. Prima di lui, infatti, ci erano riusciti soltanto Hakan Çalhanoglu nel luglio del 2020 e l’indimenticabile Kaká, capace di toccare questa striscia in un arco temporale dilatato tra l’ottobre del 2004 e il maggio del 2008. Accostarsi a leggende di questo calibro racconta meglio di qualsiasi parola l’impatto devastante che Rabiot sta avendo sulla trequarti e sulla manovra del Milan.

Per Amorim, aver ritrovato e rigenerato un giocatore di tale spessore internazionale rappresenta l’arma in più per inseguire i massimi traguardi stagionali. La corsa scudetto passa anche e soprattutto dai piedi fatati di un Rabiot che non smette più di stupire.