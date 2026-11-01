Moreira si prende il derby sotto gli occhi di Kakà! L’analisi della partita del belga contro l’Inter

Moreira regala il derby al Milan sotto gli occhi di Kakà! L’analisi della partita del belga contro l’Inter, tra concretezza ed incisività

Il Milan si aggiudica la stracittadina contro l’Inter grazie al successo per 3-1 maturato nella 10ª giornata di Serie A a San Siro. A catturare l’attenzione e a entusiasmare l’ambiente rossonero è stata in particolare la prestazione straordinaria di Diego Moreira: l’esterno belga si è trasformato nell’assoluto trascinatore della squadra di Ruben Amorim, mettendo la firma su 1 gol e 2 assist decisivi per le sorti del match.

Schierato sulla corsia di destra nello scacchiere tattico di Amorim (oscillante tra il 3-4-2-1 e il 4-2-3-1), l’attaccante ha disputato una gara ai limiti della perfezione. Il tutto sotto gli occhi di uno spettatore d’eccezione presente in tribuna a San Siro: quel Ricky Kaká che della maglia numero 22 rossonera ha scritto pagine d’storia indelebili.

Rifinitura letale e magie da fermo: i numeri offensivi

L’analisi tecnica della partita di Diego Moreira evidenzia un contributo costante e di altissima qualità. L’esterno belga ha costantemente messo in crisi il binario di sinistra dell’Inter, prendendo il sopravvento nel duello con Carlos Augusto: a referto figurano 2 passaggi chiave e 1 grande occasione da rete creata, oltre a 4 cross riusciti su 5 tentati, a testimonianza della continua pericolosità generata lungo l’arco dei 90 minuti.

Ottima anche la precisione complessiva nei passaggi (22 completati su 26), all’interno di una gara sviluppata dal Milan su ritmi vertiginosi e improntata sulle verticalizzazioni rapide, molte delle quali innescate proprio dalle sue letture dall’esterno.

Nonostante le storiche difficoltà incontrate in carriera nel trovare la conclusione quando impiegato a destra, il classe 2004 ha trovato la perla della serata trasformando in rete una punizione magica sotto la Curva Nord, risultata fondamentale per lanciare i rossoneri verso la vittoria nell’unico tiro tentato di tutta la sua partita.

Dribbling, possesso e fase difensiva

Nello stretto Diego Moreira ha commesso pochissimi errori, completando 1 dribbling su 2 tentativi e collezionando 46 tocchi di palla contrassegnati da strappi e conduzioni progressive che hanno fatto soffrire la retroguardia nerazzurra, strappando anche 1 fallo subito. L’unica vera nota dolente all’interno di una prova da incorniciare è rappresentata dagli 11 palloni persi in fase di possesso.

In fase di non possesso l’apporto è stato contenuto ma presente: il belga ha vinto 1 contrasto e 3 duelli a terra su 7. Più complesse si sono rivelate le sfide ad alta quota – complice anche la struttura fisica dell’avversario – , con 4 duelli aerei persi su 5 ingaggiati.

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Consacrazione rossonera e nuova linfa per Amorim

La notte del Meazza consegna a Ruben Amorim un giocatore rigenerato e pronto a rilevare un ruolo di primissimo piano nelle gerarchie rossonere. Se fino a oggi l’impiego a destra di Diego Moreira era sembrato un adattamento dettato dalle emergenze di rosa, la prestazione da leader assoluto nel derby dimostra come il talento belga possa rappresentare l’arma tattica in più per il Milan sia in campionato che nel prosieguo del cammino europeo.