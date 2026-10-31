Pagelle Milan Inter: Amorim fa lo scherzetto a Chivu nella notte di Halloween. Moreira da urlo

Pagelle Milan Inter: clamorosa prestazione della squadra di Amorim che si prende di prepotenza il derby nella notte di Halloween. Moreira super

Il Milan si prende il derby e manda un segnale fortissimo al campionato. A San Siro finisce 3-1 per i rossoneri, protagonisti di un primo tempo praticamente perfetto, nel quale riescono a indirizzare la stracittadina con tre reti di grande qualità. Pulisic apre le danze dopo appena quattro minuti, Rabiot raddoppia al 10′ e, dopo il momentaneo 2-1 di Bastoni, ci pensa Moreira con una splendida punizione a ristabilire le distanze prima dell’intervallo.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Nella ripresa l’Inter prova a riaprire la partita, ma trova sulla propria strada un Maignan straordinario e una difesa rossonera capace di stringere i denti. Decisivo anche l’intervento del VAR sul rigore inizialmente assegnato ai nerazzurri. Nel finale il Diavolo gestisce il vantaggio e può finalmente festeggiare insieme ai propri tifosi.

Una vittoria di squadra, nella quale brillano soprattutto Moreira, autore di un gol e due assist, e un Amorim capace di preparare nel migliore dei modi la partita. Ecco le pagelle dei protagonisti rossoneri del derby.

Maignan 7: Il capitano risponde presente quando l’Inter prova a rientrare in partita. Decisivo soprattutto al 34′, quando compie un intervento straordinario sul sinistro ravvicinato di Spence, evitando il pareggio nerazzurro. Attento anche sulle conclusioni dalla distanza di Calhanoglu e Sucic. Una sicurezza.

Gila 7: Attento e concentrato per tutta la partita. Tiene bene la posizione e non si lascia sorprendere dalle iniziative degli attaccanti nerazzurri. Nel finale di gara viene coinvolto nell’episodio del presunto rigore per fallo di mano, ma il VAR corregge la decisione arbitrale: il pallone colpisce il corpo.

De Winter 7: Prestazione di grande solidità per il difensore rossonero. Qualche difficoltà nel contenere le iniziative offensive dell’Inter, ma nel complesso dimostra personalità e attenzione. Ammonito nella ripresa, gestisce comunque bene le situazioni più complicate.

Pavlovic 7: Un intervento che vale quasi quanto un gol. Al 69′ compie una chiusura straordinaria su Barella, ormai lanciato verso Maignan, salvando il risultato. Attento anche nel gioco aereo e pericoloso quando si spinge in avanti. Una prova di carattere.

Moreira 7,5: Il grande protagonista della serata. Firma due assist nei primi dieci minuti, prima servendo Pulisic e poi Rabiot su calcio d’angolo. Come se non bastasse, si mette in proprio al 43′ e realizza una splendida punizione con il sinistro. Tre gol costruiti o realizzati con il suo contributo: semplicemente devastante.

Rabiot 7: Segna la rete del momentaneo 2-0 con un inserimento perfetto sullo schema da corner, trovando l’angolino con il sinistro. Prezioso anche in fase difensiva, dove allontana diversi palloni pericolosi. Esperienza, fisicità e qualità al servizio della squadra.

Modric 7: Il professore dirige il centrocampo rossonero con la consueta intelligenza. Gestisce i tempi, aiuta i compagni a mantenere il possesso e mette ordine anche nei momenti di maggiore pressione nerazzurra. La sua esperienza è fondamentale per amministrare il vantaggio.

Musah 6,5: Una prestazione generosa e di grande sacrificio. Lavora soprattutto in fase di copertura, cercando di limitare le iniziative avversarie e garantire equilibrio alla squadra. Non sempre preciso nelle giocate, ma il suo contributo è importante.

Diawara 6,5: Partecipazione attiva alla manovra rossonera e buona disponibilità al sacrificio. Si fa apprezzare per il lavoro sulla fascia e per alcuni palloni interessanti messi in mezzo, come il cross che al 41′ trova Pavlovic in area. Esce nella ripresa dopo una prova positiva.

Pulisic 6,5: Gli bastano quattro minuti per lasciare il segno. Sul perfetto cross di Moreira anticipa tutti e batte Martinez con un colpo di testa preciso. Il gol indirizza immediatamente il derby. Successivamente lavora per la squadra, mettendo a disposizione qualità e movimento.

Gonçalo Ramos 6: Non trova la soddisfazione personale, ma partecipa al lavoro offensivo e aiuta i compagni nella gestione del pallone. Una gara di sacrificio, nella quale non riesce a rendersi particolarmente pericoloso. Sostituito all’89’.

Bartesaghi 6: Entra all’82’ al posto di Diawara. Pochi minuti a disposizione, nei quali contribuisce a mantenere ordine e compattezza nella fase conclusiva della partita.

Cissé 6: Entra nel finale e ha subito una buona opportunità per trovare la gioia personale. Il suo destro a giro dal limite viene deviato in calcio d’angolo da Martinez. Vivace e intraprendente.

Hutchinson 6: Subentra a Moreira all’89’. Troppo poco tempo per incidere concretamente sulla partita, ma partecipa alla gestione degli ultimi minuti del derby.

Jashari 6: In campo dall’82’ al posto di Musah. Aiuta la squadra a mantenere equilibrio nella parte conclusiva dell’incontro.

Terracciano SV: Pochi minuti a disposizione dopo l’ingresso all’89’. Non giudicabile.

Amorim 8: Il suo Milan vince e convince, soprattutto nella prima frazione di gioco. La squadra entra in campo con personalità, aggressività e idee chiare, trovando due reti nei primi dieci minuti e chiudendo il primo tempo sul 3-1. Nella ripresa il Diavolo soffre, ma dimostra compattezza e capacità di sacrificarsi. Anche le scelte e la gestione dei cambi contribuiscono a portare a casa una vittoria pesantissima. Il derby è rossonero e il tecnico portoghese si prende una notte da protagonista.