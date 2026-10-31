Musah: ««Con Pioli abbiamo perso dei derby, poi da quel punto là non ne abbiamo perso uno. Mai sentiti fischi così forti come quando è entrata l’Inter»

Musah al termine di Milan Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni per commentare la partita andata in scena questa sera a San Siro

Nel post partita di Milan-Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni Yunus Musah. Queste le sue parole a DAZN:

IL COMMENTO SULL’ELEGANZA «Volevo essere bello (n.d.r) Grande occasione e siamo venuti vestiti così».

L’APPROCCIO «Quando inizi la partita con intensità e metti la palla tanto nella metà campo avversaria gli crei problemi».

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

MODRIC «Per un 41enne è impressionante, riesce a correre più di me, ha giocato più di me. Forte con la palla e legge bene le azioni, cerco di imparare da lui e giocare con lui è più facile».

VINCERE IL DERBY «La prima stagione con Pioli abbiamo perso dei derby, poi da quel punto là non ne abbiamo perso uno. Mai sentiti fischi così forti come quando è entrata l’Inter a scaldarsi».

LA SUA CRESCITA «Tutte le esperienze fatte fino ad ora mi hanno aiutato ad essere più calmo sul campo, prendere meno rischi in alcune zone, il mister mi sta dando opportunità ed è importante. Devo continuare così».