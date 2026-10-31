Moreira: «E' la prima volta che segno su punizione. Non devo essere il nuovo Kakà»

Moreira al termine di Milan Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni per commentare la partita andata in scena questa sera a San Siro
Nel post partita di Milan-Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni Diego Moreira. Queste le sue parole a DAZN:
SULLA VITTORIA «Una grande vittoria, una grande serata, dobbiamo continuare così».
IL GOL SU PUNIZIONE «E’ la prima volta che segno su punizione, in allenamento mi riesce, in partita mai, mi ha dato grande fiducia anche Pulisic».
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CHE PRESTAZIONE, SOTTO GLI OCCHI DI KAKA’ «Due assist e un gol davanti a Kakà è bellissimo, non devo essere il nuovo Kakà ma sono felice di aver giocato così davanti a lui».