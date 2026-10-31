Pulisic: «Grande vittoria, meritata. Le parole di Kakà per me sono bellissime»

Pulisic al termine di Milan Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni per commentare la partita andata in scena questa sera a San Siro
Nel post partita di Milan-Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni Christian Pulisic. Queste le sue parole:
LA VITTORIA «Grande vittoria, stiamo lavorando duramente ogni giorno l’abbiamo meritata».
LE PAROLE DI KAKA’ «Le parole di Kakà per me sono bellissime, perché lui è un grande giocatore, è la storia del Milan».
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