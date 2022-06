Tonali: «Gol alla Lazio? Difficile da dimenticare»

Da qualche giorno su Dazn è disponibile Fino all’Ultimo Secondo docu-serie sull’ultima Serie A nei vari episodi ha parlato anche Sandro Tonali

LAZIO MILAN – «Abbiamo pensato di averla pareggiata ma sappiamo che fino a quando l’arbitro non fischia non è finita. Il gol ci ha dato una carica veramente a livelli altissimi, difficile da dimenticare per me anche per la fortuna di averlo fatto sotto la nostra curva»