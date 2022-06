Tonali: «L’importanza di ripartire da Pioli mi ha dato sicurezza e un aiuto»

Da oggi du Dazn è disponibile Fino all’Ultimo Secondo docu-serie sull’ultima Serie A nel primo episodio ha parlato anche Sandro Tonali

PIOLI- «L’importanza di ripartire da Pioli mi ha dato sicurezza e un aiuto».

SAN SIRO -«L’emozione di ritrovare San Siro di nuovo con la gente è stata veramente grande e bella»

GOL CONTRO IL CAGLIARI – «Sulla punizione c’era un’idecisione tra me e Theo Hernandez su chi la dovesse battere. Theo mi ha detto ‘no calcia te, calcia te’ e allora io mi sono concentrato ed è partito quel tiro e ho fatto gol. Ce l’ho ancora bene impresso nella testa e me lo ricorderò per sempre»

ESTATE – «Durante l’estate ho cambiato qualcosa e sono ripartito da zero»