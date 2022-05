Tonali che crescita: i numeri a confronti con la scorsa stagione

Sandro Tonali sta diventando il leader di questo Milan. Una netta crescita rispetto al primo anno in rossonero: i numeri a confronto

Sandro Tonali sta diventando il leader di questo Milan. Una netta crescita rispetto al primo anno in rossonero: i numeri a confronto:

quest’ anno in 34 presenze di cui 29 da titolare ha collezionato 5 gol e 2 assist rispetto alla stagione 2021/22 in cui in 25 presenze di cui 16 da titolare non ha fatto ne gol ne assist