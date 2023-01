Tonali ammonito per proteste nel match contro la Roma: salterà la trasferta di Lecce

Sandro Tonali è stato ammonito al minuto 72 di Milan-Roma per proteste in seguito ad un episodio dubbio in area di rigore.

Per Massa non c’erano gli estrmi per il penalty, da qui la furia del numero 8 rossonero. Tonali era diffidato, salterà il Lecce.