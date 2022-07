Fikayo Tomori a la Gazzetta dello Sport , ha parlato anche dei neorossoneri Origi e Adli. Ecco cosa ha detto

«Divock è forte, è veloce, sa far gol. Un buon rinforzo per noi. Anche Adli è forte, ha un buon piede, fa i movimenti giusti. Deve imparare come giochiamo ma si vede che ha qualità».