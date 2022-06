Thomas: «Punto sempre a migliorarmi, fare ateltica mi ha aiutato»

Thomas, attaccante del Milan Femminile, si è raccontata in un’ intervista a Oppo Italia. Ecco le sue parole

«Quando scendo in campo penso a fare lo spettacolo più divertente possibile e mi sento vicino ad oppo perche per oppo la tecnologia è una forma d’arte come per me lo è il calcio».

INIZI – «Ho iniziato la mia carriera in Guadalupa e poi ho dovuto lasciare la mia terra perchè non avevo futuro perchè non aveva una squadra femminile. Il fatto di aver fatto atletica penso mi sia servito tantissimo e ha dato un valore aggiunto alla calciatrice che sono oggi sono molto veloce e nel calcio femminile moderno è un fattore che vale tanto».

ORGOGLIO – «Sono molto orgogliosa di essere la persona che sono perchè negli anni mi sono sempre impegnata a migliorarmi sul campo a provare a cercare la perfezione allenando le mie performance e migliorando i miei atteggiamenti sul campo per quello mi sento vicino ad Oppo perchè Oppo prova con la tecnologia a migliorare il futuro»

MESSAGGIO – «Volevo lasciare un messaggio a tutte le donne che vogliono seguire un sogno. Non dobbiamo aver paura di rischiare, se non rischi hai già perso se rischi hai tutto da guadagnare»