Theo Hernandez ha firmato il nuovo contratto con il Milan, con il prolungamento fino al 2026. Le sue parole al canale TikTok del club

Theo Hernandez, dopo l’ufficialità del rinnovo di contratto, ha parlato ai tifosi con una diretta sul canale TikTok dell’AC Milan:

«Sono molto felice. Dal primo giorno in cui sono arrivato qua sono stato benissimo con il mister, la squadra, Maldini e tutti. Per questo ho rinnovato. Ora dobbiamo continuare così e fare le cose bene. È vero che c’erano tante squadra che mi volevano, ma io ho pensato solo al Milan e di rimanere qua. Sto qua con i tifosi. Sto veramente molto bene qua, con amici e compagni di squadra, fidanzata con il bambino in arrivo. Sono veramente felice».

MALDINI E MASSARA – «Abbiamo scherzato un po’… Ma quello che mi voleva dire me l’ha già detto venendo qui. Ciò che mi ha detto lo so dal primo giorno».

RESTARE AL MILAN – «Sono ancora giovane, devo crescere giorno dopo giorno. Non devo dire se sono migliore di altri, questo lo deve dire la gente. Pioli mi ha migliorato in tutto, sia come persona che nel gioco; dal primo giorno in cui sonoa rrivato mi ha detto che devo fare ciò che so e ora lo sto facendo. La gente, la mia famiglia e i miei compagni mi aiutano».

QUALITA’ – «A me piace più attaccare che difendere. La mia idea, quando prendo palla, è quella di andare in porta… Poi se c’è qualcuno la passo (ride, ndr). La nostra fascia sinistra è devastante. Rafa è un giocatore incredibile, veloce e tecnico; ma è giovane, deve crescere ancora»

QUANDO UN DIFENSORE LO VEDE PUNTARE LA PORTA COSA PENSA? – «Porca put***a. mi devo togliere di qua!»

LEAO – «Positività sempre. Rafa è incredibile veloce tecnico ma come me è giovane, dobbiamo ancora crescere»

FASCIA DA CAPITANO – «Un momento incredibile, ma quando il mister me lo ha detto pensavo che fosse uno scherz. Era vero, spera di tenerla ancora per più tempo».

GRUPPO MILAN – «Siamo una bella famiglia. A volte usciamo tutti insieme, siamo come una famiglia. Per questo sono rimasto qua, perché sono felice con i tifosi e con i compagni».

ARRIVO AL MILAN – «C’erano Reina Musacchio Biglia Castillejo che mi hanno aiutato molto ad inserirmi»

PRE PARTITA – «Sto tranquillo, non ho l’ansia nei giorni prima della partita. Il giorno della aprtita mi concentro, penso a ciò che devo fare per dare tutto».

IL GIORNO PIU’ BELLO – «Il primo giorno è stato il più bello. Non è facile quando non giochi in un’altra squadra, non hai questa fiducia. Qui mi hanno dato fiducia e grazie a quello sono diventato il giocatore che sono».

IL GOL PIU’ BELLO – «Con l’Udinese è bello al volo, ma tutti sono stati belli».

IL MOMENTO PIU’ BELLO DELLA GIORNATA – «Stare a casa con la mia fidanzata e con il bambino che stiamo aspettando. Quando torno a casa e la vedo con la pancia, che mangia tutto… È bellissimo. Lei non mi dice niente su come devo giocare, mi dice solo le cose fuori dal calcio. Lei non capisce niente di calcio…»

GIOCARE BENE – «È da tanto tempo che stiamo giocando bene. È un momento bello e meraviglioso. Dobbiamo continuare così. Il calcio è divertimento, ti devi divertire e se non ti diverti non riesci a giocare.. Anche in allenamento ridiamo, ma poi quando dobbiamo fare le cose le facciamo».

MESSAGGIO AI TIFOSI «È un amore incredibile. Grazie ai tifosi che mi amano tanto, penso che sia perché sto facendo le cose bene. Prometto di esultare con la T al prossimo goal per tutti i tifosi. Grazie a tutti, la storia continua con me qua. Forza Milan sempre!».