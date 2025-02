Tassotti pronto a subentrare, il futuro di Conceicao incerto: la situazione! Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riporta Il Messaggero, Tassotti è il primo nome per un possibile dopo Conceicao. Il futuro dell’allenatore portoghese è in bilico dopo l’eliminazione del Milan in Champions e la doppia sconfitta in campionato contro Torino e Bologna.

Conceicao ci sarà sicuramente a San Siro contro la Lazio, ma la gara sarà decisiva. Nel caso di esonero proprio Mauro Tassotti potrebbe essere la figura giusta per prendere le redini della prima squadra fino a fine stagione.