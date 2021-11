Ibrahimovic: «Siamo delusi ma dobbiamo essere positivi, sulla squalifica...»

Zlatan Ibrahimovic ha parlato nel post partita di Spagna Svezia. Ecco le sue parole rilasciate ai media svedesi

Zlatan Ibrahimovic ha parlato nel post partita di Spagna Svezia. Ecco le sue parole rilasciate ai media svedesi sulla partita e sulla squalifica i vista dei playoff:

«Abbiamo fatto una buona partita, siamo delusi per non essere arrivati primi, ma dobbiamo essere positivi. Io squalificato per il primo spareggio per il Mondiale? Vedremo cosa otterremo, non so nemmeno se sarò ancora vivo per i playoff»