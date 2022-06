Stroppa: «Ecco il mio rapporto con Berlusconi»

Stroppa è stato ospite sulle frequenze di Radiosei ed ha raccontato sia l’avventura col Monza che il rapporto con il presidente Berlusconi

RAPPORTO CON BERLUSCONI – «C’era una conoscenza di 30 anni con la dirigenza visti i miei trascorsi al Milan, fortificata dalla mia esperienza in altre piazze. Ho fatto la mia gavetta, sono tanti anni che alleno, ho vissuto vittorie importanti come a Crotone e Foggia. Oggi Berlusconi ha cambiato la storia del Monza. L’ha portata in A dopo 110 anni dalla nascita, ha toccato e trasformato in oro. Non so cosa accadrà, mi piace far parte di questo progetto».

